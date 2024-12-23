50萬年化石科研 揭南冰洋生態變遷

【本報訊】氣候變遷不僅影響了陸地上的生態系統，也對尚未深入探索的深海生態系統造成影響。香港大學生物科學學院、太古海洋科學研究所及氣候及碳中和研究中心，聯同普林斯頓大學地球科學系共同領導的一項與深海生態系統相關的研究，揭示了過去50萬年來南冰洋深海生態系統的演化過程。研究結果表明，溫度變化和食物供應在塑造深海生態系統方面扮演了重要角色；其相關研究成果已於近日在《當代生物學（Current Biology）》期刊中發表。

深海的溫度相對穩定，即使經歷漫長的歲月，也只有些微的變化。因此，深海生物非常適應這種穩定的環境，導致它們對即便是極其微小的溫度變化都非常敏感。港大生物科學學院安原盛明教授與莊詠琪女士，聯同普林斯頓大學的黃懷萱博士，帶領研究團隊從涵蓋50萬年的沉積岩芯中提取了深海化石數據，清楚表明溫度和食物供應長時間改變了深海群落結構，而且這些改變對不同物種的影響各有不同。安原盛明教授表示：「深入了解地球上生態系統的運作，不僅對基礎科學至關重要，也對應對人類引發的氣候變化這挑戰具有重要意義」。

溫度食物供應改變深海系統 隨着全球對人類活動引發的氣候暖化及其未來可能加劇的憂慮日益增加，科學家和工程師正積極研發減緩技術以應對氣候變遷。安原盛明教授指「我們的研究表明溫度和食物供應的改變極大地改變了深海生態系統，並發現過去透過粉塵輸入增加天然鐵質施肥，進而提升了海洋表層的生產力和食物供應，大大改變了深海生態系統」。