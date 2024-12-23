盛事屢爆公關災難 政府應變差夾慢

【本報訊】盛事活動一浪接一浪，從藝術展覽到大型體育盛事，但部分盛事卻出現「甩轆」或公關災難，例如政府贊助約1,700萬元邀請國際邁亞密來港作表演賽，惟球王美斯缺陣，令大批球迷喝倒采；無人機活動因「電離層閃爍」影響，已經3次「放飛機」。有議員批評政府在應對突發事件能力不足，認為應該制訂全面替代方案。

議員籲制訂全面替代方案 今年2月香港大球場上演「Tatler XFEST嘉年華︰香港隊對國際邁阿密CF足球友誼賽」，主辦方Tatler Asia以球王美斯以及球星蘇亞雷斯等球員作招徠，門票價錢不菲，惟至表演賽當日，美斯至完場亦未有落場，引起在場球迷高呼「回水」，最終主辦方放棄M品牌資助，政府亦要檢討M品牌的審批制度。

政府要求18區設打卡點，九龍灣東九文化中心今年3月卻擺放白色LED花海，一度被網民嘲作靈堂，其後經當局調整設計後，LED花海添加橙色及粉紅色花，旁邊梯級處亦加上熱氣球裝飾。

在6月期間一連兩日的盛事《WATERBOMB HONG KONG 2024》音樂節在西九文化區開鑼，但先因颱風天氣，進場延誤多時，後遇行李寄存出事，導致出現混亂，在觀眾的抱怨甚至罵聲中，主辦方發布道歉聲明並更改安排。

及至9月在西九文化區原定有2,099架無人機表演，惟最後由於氣象因素的關係，信號受到嚴重干擾而需要取消，改為播出早前預錄的無人機片段。至於10月1日煙花匯演前無人機表演環節同樣亦電離層閃爍的原因而取消。