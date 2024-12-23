造成形象傷害 議員倡設體育仲裁

【本報訊】接連「甩轆」，「盛事」變「醜事」，更鬧出國際笑話。日前爆出皇馬球星見面會風波，有議員認為事件的傷害已經造成，或影響本港形象，期望未來本港發展體育仲裁處理此類商業糾紛；亦有議員指私人商業活動較難監管，建議政府在場地租借時多作把關。

議員鄭泳舜指事件最終與期望有落差，認為傷害已經造成，例如有球迷付費參與見面會但最終未能做到。他指現時消委會及海關已有相關投訴機制處理相關的問題，雖然本次見面會時純商業活動，但對球迷期望及本港形象有影響。

商業賽難監管 租場需多把關 被問到盛事頻頻甩轆會否影響政府發展「盛事之都」的方針，他認為中長期上政府打算發展的體育仲裁，未來或能處理此類商業糾紛。但就今次事件，他認為主辦機構須負最大商業責任。他續稱，近期其他演唱會和文藝表演也做得好，認為事件屬個別事件。

由於今次事件屬於私人商業活動，議員何敬康認性質上難與美斯事件直接比較。他指今次的活動沒有申請政府資金，因此難以直接監管，但應吸取教訓。他建議政府在審批場地租用時可作把關，例如檢視機構的經驗、人手、資金，以及危機管理機制等。

他認為以往盛事「甩轆」情況較少，今年則「接二連三」，期望政府須使用公帑或租用政府場地的活動多作監管。被問及為何認為今年盛事「甩轆」情況較以往嚴重，他笑稱：「唔知呀，犯太歲啩？」他認為政府應作檢討，做好明年全運會及啟德體育園開幕工作。

另外，有前高官當日亦有到場觀賽，認為現場戰況激烈但觀眾席空櫈處處，入場人數只有不足8,000人，更形容是「確實係幾尷尬」。他又指當日入場時有數名說普通話人士在場外兜售門票，估計若是黃牛黨會「損手爛腳」。