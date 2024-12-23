盛事又甩轆 皇馬簽名會一鑊粥 玩殘球迷 辣㷫名宿

年頭美斯臨陣無落場 年尾費高拍枱早離場 體育盛事接連甩轆，皇馬名宿見面會一鑊粥。日前舉行的「Legends Assemble傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，球星見面會被球迷怒轟貨不對辦，有球迷付6,880元參加見面會，卻未能與球星見面拍照及索取簽名，更有指名宿費高「拍枱」離場。事件發酵至今，皇家馬德里香港官方球迷會昨日再發文指已就賽會聯絡人反控球迷「公開資訊」及離開群組一事到警署錄口供，促主辦單位盡快補償球迷損失。

上周五（20日）在香港大球場舉行的皇馬球星對巴塞傳奇球星見面會鬧出風波。該見面會於球賽當天上午開始，活動套票價值6,880元，包含可與球星一對一合照以及索取簽名。不過，有消息指當初約20多個有購買套票的皇馬球迷會會員，帶同球衣到酒店等待和球星簽名及合照時，疑似主辦單位安排「自己人」優先入場，令現場人數超過100人，安排混亂下，費高為首的幾名球星疑似不滿提早離場。

兩人報案 消委會接12投訴 一眾真金白銀買套票的球迷最後「食白果」，無法與球員合照，更有傳主辦單位着受害球迷向消費者委員會投訴，令現場球迷十分憤怒。而執法部門亦表示，前晚就接獲兩名本地男子報案，表示早前購買足球賽事套票，惟主辦單位未能提供部分套票指明的活動項目。報案人要求作紀錄，他們將自行與主辦單位和相關部門及機構作出跟進。案件列作「雜項事件」。因應事件，消委會昨日亦回覆本報查詢表示，截至昨日傍晚6時，共接獲12宗有關「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」表演賽的投訴，涉及金額達90,017元，當中最高金額的一宗為13,761元。

聯絡人反斥球迷公開資訊 雖然主辦單位在前日下午發出聲明，指正與皇馬球迷會及受影響的球迷保持密切聯絡，以妥善處理相關事宜。

球迷會冀今明獲解決方案 不過，皇馬球迷會在昨日下午就發文指摘，一直負責與球迷會聯絡的大會聯絡人陳小姐，聲稱球迷會將上述工作群組內的資訊公開，之後沒任何交代下已離開了該群組。球迷會對上述指控及突然退出工作群組感到愕然，質疑主辦單位是否仍想與球迷會積極聯絡以解決事件，並於前日晚上11時到警署正式錄取口供。

皇馬球迷會表示，期望主辦單位不是在拖延時間意圖逃避賠償責任，冀主辦單位在今明兩日內給出令受害球迷滿意的解決方案，補償其損失。主辦單位於昨晚在社交媒體作出回應，指為了受影響人士能夠即時釋疑，已設立WhatApp熱線，讓公眾透過該渠道與主辦單位聯繫，並及時公布最新消息。

翻查資料，皇馬球星對巴塞傳奇的表演賽屬於港府的盛事年表之一，本報曾就事件查詢文化及體育旅遊局，獲告知政府沒有參與其中。而香港旅遊發展局的網頁，因該場活動已完結而自動下架。