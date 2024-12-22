笑看天下：老人政治再惹關注

美國過去4年，原來一直由精神狀態急劇惡化、時好時壞的拜登管理！美國《華爾街日報》日前指出，拜登的精神狀態不斷退化，在「糟糕的日子」甚至無法參與國家安全會議，而白宮為維護佢嘅形象，由多名顧問為他護航。換言之，白宮多番刻意掩飾拜登的精神狀態，無疑係幫兇！報道指出，拜登喺2021年1月上台時，白宮就為他構建嚴密的保護殼，限制他的面對面互動，甚至取消重要的國安會議。

事實上，拜登擔任總統後，除了多次在樓梯跌倒，出席空軍學院畢業典禮亦遭沙包絆跌；據悉，拜登的平衡困難，可能源自其嚴重脊椎關節炎合併輕度骨折後足踝關節炎。自2021年11月以來，拜登持續在物理治療師的指導下進行鍛煉，改善平衡。拜登今年82歲，行路蹣跚可以理解，而過去4年頻頻跌倒，顯示佢已經要人照顧。

此外，拜登多次出現口誤，先是在北約峰會記者會將烏克蘭總統澤連斯基叫錯為俄羅斯總統普京；其後在獨自主持的記者會上，又將副總統賀錦麗叫錯為特朗普。可以話，拜登的精神退化、記憶力不濟，根本不適宜當總統！今年6月佢喺總統選舉電視辯論表現差劣，終於紙包不住火，才被逼宮退下陣來。根據記錄，過去4年拜登共主持9次全體內閣會議，但今年僅得一次；而前總統奧巴馬和特朗普喺首個總統任期，分別參與19次和25次。可見拜登根本無力執行總統職務，佢在任4年美國政經雖然不振，猶幸不至於有乜大鑊嘢！

不過，美國的「老人政治」再度惹來關注，相信只有七老八十的政治人物淡出，美國才有望恢復政黨良性競爭的希望。兩年後80歲的特朗普，祝福佢健步如飛唔會跌倒，口齒依然伶俐，天佑美國！