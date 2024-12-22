橫眉冷看：強國才有資格講外交

近日，南韓總統尹錫悅因頒布戒嚴令而出事，在未出事之前，他也曾經躊躇滿志，說要練好高爾夫球，以便跟美國候任總統特朗普見面時，投其所好，跟對方切磋球技。不過，美國候任總統辦公室的發言人，卻對尹錫悅澆了一盆冷水，說特朗普正忙於籌備就職事宜，暫時無暇打高爾夫球，此舉使尹錫悅感到很不是味兒。

日本首相石破茂在特朗普上任之前，也是巴巴的想求見對方，但候任白宮主人反應冷淡，說自己尚未就職，不便與日本元首會面。相對於尹錫悅和石破茂，加拿大總理杜魯多就更加丟人，他親自趕往美國，到海湖莊園拜見特朗普。

特朗普雖然接見了杜魯多，卻一而再地羞辱他，說若然加拿大不想被開徵關稅，最好的辦法就是歸化美國，成為第51個州，而杜魯多就要順帶降格，由國家元首變成一州之長。加拿大的國土面積雖然遼闊，但在特朗普眼中，它不是強國，外交是強國才有資格講的，所謂「弱國無外交」，在現實上正是如此。

反觀中國，自從特朗普當選總統之後，北京的反應不冷不熱，中國國家主席習近平也只是循例恭賀了對方。特朗普卻忙不迭伸出橄欖枝，更打破歷史慣例，主動邀請習主席參加自己的總統就職禮。至於出席與否，習主席一直未有表態，只是由得侵侵在乾着急。以此觀之，跟南韓、日本、加拿大三國相比，今日中國的地位確是高人一等。國際外交要講實力，即使兩國之間表面上政治理念相同，平日也稱兄道弟，但只要閣下是一個弱國的領袖，強國根本瞧你不起。常言道「打鐵還需自身硬」，你的底子不夠硬，在國際外交舞台，往往就抬不起頭。