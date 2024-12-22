強詞有理：渲染軍力

美國國防部越俎代庖，每年都會發表一份中國軍力報告，今年這份報告長達182頁，巨細無遺地詳述中國軍費開支、整體實力、中短期策略及現代化目標等。姑勿論內容是否靠譜，老美如此盡心盡力替中方「衡工量值」，單是這份操閒心的執着，就難為他們了，解放軍自己的報告可能也沒有這麼詳盡吧？果真是皇帝不急太監急。

該報告煞有介事指出，截至今年中期，中國已擁有600多枚可投入實戰的核彈頭，到2030年將增至1,000多枚。實際上，中方一直將核武列為最高國家機密，從來沒有對外透露任何訊息，美方數字究竟從何得來，實在令人懷疑，說穿了無非還是捕風捉影，純粹靠估。去年美方估計中國擁有500枚核彈頭，今年已增至600多枚，按照這種速度，到2030年豈止擁有1,000枚核彈頭？其實這並不重要，中國的目標就是打造足夠的戰略威懾力，增加核彈頭是必須的，老美沒有必要大驚小怪。

為了渲染「中國威脅論」，美方還刻意誇大中國軍費開支，估計今年高達4,500億美元，足足是中國官方公布的一倍，你信不信？真實情形是，美國本身軍費開支持續膨脹，新年度預算增至近9,000億美元，五角大樓還在喊窮。這也不難理解，美軍既要維持800多個海外基地的營運，還要填飽軍工複合體的胃口，再多的軍費也不夠用。

美方報告指解放軍貪腐問題可能阻礙軍事現代化目標，分明是五十步笑百步，美軍貪腐猶有過之。一件價值不超過100美元的機器襯套，花費9萬美元採購；一個普通咖啡杯，開價上千美元；一個軍用運輸機馬桶蓋，花掉一萬美元……這不是貪腐又是甚麼？美國國防部連續6年未能通過年度審計，數以萬億美元計資產無法入帳，簡直匪夷所思。軍工複合體上下其手，正是美國軍費持續膨脹卻依然捉襟見肘的主要原因。

中國軍方當然也存在貪腐和浪費的情況，但不管怎麼樣，解放軍實際購買力和使用效率都遠勝美軍。最重要的是，中國軍費主要投放到國防科技研發、武器裝備更新、軍事人才培養等方面，所以整體軍力迅速提升。美方指中國在軍事現代化方面取得長足進步，尤其是導彈、造船、高超音速等領域具有部分優勢，焦慮之情溢於言表。是的，解放軍確實擁有足以令任何敵人望而卻步的實力。