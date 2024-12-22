龍吟虎嘯：美西方民主劣根難改

西式民主制度選出的政客，大多是一群私利當頭的無恥小人，國家利益、人民利益隨時可以棄之不顧，國家賦予的權力隨時用來謀私。美國是所謂「民主燈塔」，自然會產生影響最大的這類政客小人，就要下台走人的美國總統拜登作出最新的示範。

為了政治上留下個人遺產，拜登發瘋一般支援烏克蘭擴大戰爭，挑動歐戰、核戰乃至世界大戰；為了「護犢子」，他利用總統特權赦免犯刑事重罪的兒子，這兩件事都是民主政客在破壞美國國家利益，成全個人欲望和私利。這當然是美國自作自受，因美國民主制度必然選出這樣的總統，由美國自己承擔，「外人」食花生可也，看熱鬧不嫌事大可也。

然而，有些事情不行。拜登特赦他的犯罪兒子，算是不關「外人」、「外國」事，但要擴大升級俄烏戰爭，那就不只是美國利益問題了，而是會大大破壞和平、危害他國和世界，令更多的「非美國人」在戰爭中死亡，血流成河，家園被毀，拜登挑動擴大戰爭的行為，事實上已接近犯下戰爭罪行。因此，拜登的所作所為，除了得到澤連斯基和部分北約國的贊同，世界上大多數國家是反對和聲討的，美國內部也有頗大力量不以為然。

現在，美國已有人發覺美國民主制度選出的總統很有問題，甚至很不靠譜，但想不出怎樣糾偏改錯，最後恐怕只能在國家分裂和革命情況下「另起爐灶」，然而是甚麼樣的爐灶呢？也沒人知道。美國200多年的民主制度、選舉方式，出自西方世界400年的資本主義的發展和壯大，資本主義的生產力、生產關係、經濟基礎、上層建築，決定了其民主制度和選舉方式。這樣的制度和選舉方式，生下來就暗藏着撕裂的種子，誘使着人的私欲私利，戴着虛偽的面具，鼓勵吹牛、撒謊、忽悠選民，資本逐利不擇手段，政客欺騙選民也可不擇手段。因此，只要資本主義制度存在，它的民選方式再怎麼亂七八糟、禍國殃民也改變不了。