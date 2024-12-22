坦言集：緬甸危機

假若未來緬甸民族地方武裝一舉打敗政府軍，帶來政權轉變，不僅對緬甸、對東南亞影響很大，對中國來說，應會是重大的外交與安全災難，一如敍利亞變天對伊朗的打擊。

中國出海通往印度洋，有中巴經濟走廊和瓜德爾港，但效率和作用比不上中緬經濟走廊和皎漂港。緬甸政權轉手的結果，會是美國、日本以及印度有機會主宰轉變後的緬甸政經發展，中國對中緬經濟走廊便失守，皎漂港難以發展；中緬的天然氣、石油管道原由政府軍護衞，也便失去安全保障。

更重要的是由此引致的地緣戰略變化，緬甸山區民族地方武裝，可以成為西方滲透中國內地的通道，以前東突厥一度利用中緬邊境在中國境內進行恐怖主義活動，將會復甦。中緬、中老以至緬老、泰老等山區的民族地區不少部落，是從中國遷徙而來，在二次大戰、越戰期間被美國僱用，與美國的關係一直保持。一旦緬甸變天，美國當會利用山區民族武裝，以民族自治之名，由美國組織訓練與裝備而發起動亂，反抗泰國、老撾政權，中南半島目前與華友好合作的關係會因此逆轉，甚至會禍延內地雲桂地區的民族團結和邊防守衞，越南亦可能因此動搖，中南半島便從中國南方屏障，一轉而為安全大患。

與此同時，印度敵視，中國與巴基斯坦的關係，亦會因伊斯蘭國與巴國塔利班組織在美國策動下亂起來，中國南方便盡成前線。如果中國失去與緬甸的友好政治和安全關係，一子錯，便全盤陷入亂局。

緬甸內亂，不是中國干預他國內政的問題，而是涉及中國國家安全的重大考慮。中國介入可有不同方法，也可用中緬貿易的龐大收益、中國的各種投資援助，利誘緬甸政府與地方武裝停火和談，答應參加政府承諾在2025年再舉行的國會大選。不過，一時的停火或大選，從根本都解決不了結構性的長期矛盾，任何變動都可打破當地的政治平衡，在美國等的虎視眈眈之下，特別是當中美矛盾日深，美國介入的動機強大，動亂易起，內戰難免，對中國的威脅只會持續。

中國要追求的是長治久安，便不能止於停戰促談，需要更根本和長遠的戰略和全盤規劃，來幫助緬甸解決政治與經濟發展的挑戰。一時的鬆懈與妥協，會帶來長期的隱患，也不是中緬命運共同體的發展方向與方法。