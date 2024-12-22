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男子被拍不雅片 網友勒索8萬元
【本報訊】昨日凌晨2時許，執法部門接獲上水金錢路一名38歲男子報案，他表示早前於網上社交應用程式Telegram，懷疑被人拍下不雅影片，其後被對方勒索8萬元。警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「勒索」，暫未有人被捕。
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