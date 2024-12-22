30萬首侵權K歌 15派對房熱播

自助形式營運 共拘3負責人 臨近聖誕假期，海關早前根據情報分析及在版權擁有人協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。至本月9日至前日，關員突擊搜查全港多區共15間派對房間，檢獲16套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、一部載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機和一批影音器材，市值共約40萬元。行動中，海關以涉嫌觸犯《版權條例》，拘捕3名派對房間負責人。

香港海關於本月9日至20日，在全港多區採取代號「喜鵲」的執法行動，期間分別在屯門、葵涌、觀塘和九龍灣，突擊搜查15間派對房間，相信其經營者管有及向顧客提供侵權卡拉OK歌曲。行動中，海關共拘捕3名本地男子（31至40歲），他們俱是派對房間負責人，涉嫌違反《版權條例》，同時檢獲16套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK播放機，一部載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機，以及一批影音器材，估計市值共約40萬元。經初步點算後，今次檢獲的卡拉OK播放機，共載有超過30萬首懷疑侵權歌曲。

調查人員指出，涉案派對房間俱利用網上社交平台宣傳推廣它們的業務，為顧客提供消遣場地，而他們收取的費用是包括使用場內的卡拉OK播放機及遊戲機。

使用場地當日始告知地址 另外，涉案派對房間有兩大犯案手法。第一，其負責人非常警覺，他們在顧客查詢時，只會提供派對房間所屬區域，直至顧客全數繳費及在使用場地當日，始會告知詳細地址；第二，派對房間全部以自助形式營運，負責人會把派對房間的大門密碼告知顧客，讓他們自行進出，而房間內亦無職員或負責人駐守。海關相信，涉案派對房間是企圖利用以上手法，藉此逃避海關人員的偵查。

根據《版權條例》，任何人在未獲版權持有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。