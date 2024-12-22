東呼即應：工程爛尾遲大到 人人暢道變阻路

承建商財困 東呼即應揭把關失魂 「人人暢道通行」計劃推行逾12年，截至今年11月，仍有約43%項目未完成，外界批評進度緩慢。其中港島東區有3個工程，因上手承建商均安建築財困而爛尾。《東呼即應》記者到地盤視察，工程雖已更換承建商，惟只有小量工人施工，市民批評工程緩慢兼阻路。另有觀眾申訴指，灣仔一條天橋加建升降機及重置樓梯工程施工「龜速」，對附近商廈打工仔構成不便。有議員認為，政府需多管齊下，以及監管承建商財務狀況，避免項目延期及超支。

「人人暢道通行」計劃推行多年，部分項目卻因承建商財困問題而嚴重延誤，其中多達9個工程更「爛尾」，成為市民眼中的「阻人出行」工程。《東呼》記者近日實地視察多個地盤，發現進度仍然緩慢，部分地盤僅有小量工人施工，令不少街坊怨聲載道。

其中位於東區的小西灣道行人天橋升降機工程，自2020年7月動工至今已超過4年，上一手承建商「均安建築」因財困而拖延工程。即使新承建商已接手，但地盤工程依然龜速前進，預計竣工日期被延遲至2025年9月9日。記者現場視察發現，地盤被黑色圍板覆蓋，大部分行人路遭圍封，僅一條小路供市民通行。

上述情況屬冰山一角，東區順泰道近永泰道花園、東區走廊近順泰道的加建升降機工程同樣進展緩慢。記者發現，部分地盤的竣工告示牌甚至褪色，竣工日期仍停留在2023年，未有更新。東區區議員植潔鈴透露，新承建商對上一手工程細節不了解，需要從頭再勘測，亦涉及很多行政工作，導致延至今年8月中才復工，她形容情況不理想。

規劃不佳 導致浪費公帑 除了東區，灣仔橫跨告士打道的行人天橋，加建升降機的工程同樣被批評進展「龜速」。儘管升降機已於去年12月落成啟用，但鄰近樓梯重置項目尚未完工。阿軒（化名）向《東呼》投訴計劃拖延太久，直斥每拖延一天都會花費公帑，質疑為何不做好規劃，一區一區逐步完成，而不是一次開展幾百個項目。他認為政府應善用資源分配，避免因人手不足而導致工程進度緩慢。

路政署回應指，現時灣景中心大廈旁樓梯結構工程已大致完成，承建商會盡快完成餘下工序，包括安裝照明系統，目標於明年1月底前開放，明年3月完成地面所有餘下工序，並全面重開所有受影響的行人路和行車路路段。

議員籲審財務履約能力 針對工程「爛尾」問題，議員楊永杰認為，政府需加強監管承建商的財務狀況，應定期了解承建商的現金流情況，以免問題重蹈覆轍。他又建議在招標過程中，審視承建商的財務紀錄及過往履約能力，防止低價搶標的小型承建商接下超出能力範圍的項目，最終拖累工程進度甚至超支。

東區順泰道近永泰道花園，加建升降機工程地盤仍處於施工階段。 東區順泰道近永泰道花園的施工地盤，豎立的告示牌已經褪色，竣工日期尚未更新。 東呼即應爆料熱線