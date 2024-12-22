內地與港討論福島核污水排放

其中，中方將參與對福島核污水的獨立取樣等監測活動，並基於科學證據，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。上周三（18日），中日專家就福島核污水排海問題舉行第3次技術對話，雙方圍繞長期國際監測安排和中國等利益攸關國獨立取樣監測安排進行了深入和建設性的討論。

日方曾促港放寬水產進口

本港環境及生態局曾指日本政府從不同渠道表示福島核污水經處理後符合國際標準，並要求香港放寬管制日本水產進口。局方多次向日本指出，福島核污水排放將長達30年，一旦有任何失誤，對海洋生態和食物安全可以帶來災難性後果，所以香港必須採取預防措施，限制日本最高風險地方的海產及相關產品進口。