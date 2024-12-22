傳染病研究 港府稱已資助逾12億
【本報訊】近年傳染病來勢洶洶，港府日前表示，政府一直大力支持本地醫療衞生界進行相關研究，包括傳染病，2011年設立了醫療衞生研究基金，連同之後增加的撥款，核准承擔額現已增至42.2億元，以資助政府委託研究及研究員擬定的項目，其中與傳染病相關項目的資助超過12億元。政府此舉料是回應曾參與抗疫工作的專家，日前談及1997年有時任政府官員不願資助禽流感研究。
涵蓋6項目
當局指，政府共資助6項傳染病相關項目，涵蓋新冠、中東呼吸綜合症（MERS）、流行性感冒、禽流感、豬流感及其他呼吸道感染疾病、人類乳頭瘤病毒和抗菌素耐藥性，撥款合共7.92億元。新冠疫情來襲後，政府自2020年4月起，又為105項針對新冠相關的獨立研究項目，批出5.56億港元，透過應用新科技進行各層面研究。
至於研究員擬定項目，截至今年9月底，基金已撥款4.24億港元，支持近400項與傳染病相關的項目，包括預防、檢測、診斷和治療各類傳染病病原體，以及大流行病和流行病的準備及應變措施。
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