傳染病研究 港府稱已資助逾12億

【本報訊】近年傳染病來勢洶洶，港府日前表示，政府一直大力支持本地醫療衞生界進行相關研究，包括傳染病，2011年設立了醫療衞生研究基金，連同之後增加的撥款，核准承擔額現已增至42.2億元，以資助政府委託研究及研究員擬定的項目，其中與傳染病相關項目的資助超過12億元。政府此舉料是回應曾參與抗疫工作的專家，日前談及1997年有時任政府官員不願資助禽流感研究。