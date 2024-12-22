小學生智慧農圃 收成送弱勢

【本報訊】冬至時節，一家人團聚大多會多煮一餐豐富的菜餚。在冬至前夕，天水圍一間小學聯同煤氣義工隊把校內智慧農圃，以及企業的慈善農莊所收割到的有機蔬菜，送贈予慈善團體及老人院，為他們冬至「加餸」，吃一頓有機、可持續的冬至飯。

位於天水圍的嗇色園主辦可銘學校，最近與煤氣公司合作，引入由煤氣公司研發的物聯網（IoT）控制系統，將使用近10年的水耕室及旁邊的土耕農地升級為智慧農圃。透過傳感器和微型控制器，學生可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括溫度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等；系統以太陽能維持運作。

嗇色園主辦可銘學校校長譚鳳婷透露，學校已把智慧農耕納入科學科課程中，希望學生善用智能化系統學習科學知識，透過親手體驗耕種了解自然生態系統，認識生物多樣性，並且加強學生的環保意識。

水耕室智能化 就讀4年級的黃威瑋指，水耕室智能化後種植更簡單，系統自動加水及營養液，利用手機應用程式就知道最新狀態。同學吳泓曄則指，耕種過程可以訓練耐性，自動化設備令耕種節省不少時間，可以多睡一會。

煤氣公司集團環境、社會及管治總監集團企業事務總監李健明期望，系統能提高學生對學習STEAM的興趣，並在學生心中播下環保的種子，學習維持生態系統平衡的重要性。未來會繼續把智能系統送給更多學校，推廣環保及可持續發展的理念。