昨發寒冷警告 今早最低9℃

【本報訊】香港天文台在昨午4時20分發出寒冷天氣警告。昨早多處地區氣溫降至攝氏12度或以下，其中打鼓嶺最低攝氏4.9度。天文台預測本港今日早上天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度。天氣轉冷，漁護署最新紅葉指數顯示，香港的紅葉亦「開始紅」。

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今日（22日）廣東沿岸天晴乾燥，早上寒冷，內陸地區日夜溫差較大。本港下午大部分地區的相對濕度維持在40%或以下，預料聖誕節假期雲量較多，氣溫介乎17至22度。

紅葉指數已達「開始紅」

而天氣轉冷香港紅葉正在逐漸變紅。港人賞楓熱點之一的大棠楓香林，漁護署最新紅葉指數已是「開始紅」級別，再下一級便是「紅」。圖片顯示約一半楓樹的葉維持翠綠色至黃色；另有一部分則已經變黃，帶點微紅。