駐港公司創新高 當局指增長勢頭好

【本報訊】近日政府發表統計數據，指今年境外母公司的駐港公司達9,960間，較去年升約一成，創歷來新高；而有關公司僱用近50萬人，按年上升5%。當局指數字反映海內外企業對本港前景充滿信心，形容香港「真金不怕洪爐火」。

投資推廣署署長劉凱旋表示，儘管香港受地緣政治局勢緊張等不明朗因素影響，海外或內地企業依然對香港前景充滿信心。而調查結果顯示，香港在疫情後已全面恢復良好的經濟增長，外地企業來港的增長勢頭也良好。

作跳板擴展業務 按母公司所在地分析，內地駐港公司數目繼續佔據榜首，達2,620間，其次是日本，有1,430間。至於美、英和新加坡，則分別有1,390、720及520間。排名首十大地區的駐港公司總數，今年全部錄得升幅。而在香港設立地區總部的公司數目也達1,410間，按年上升約5.5%。劉凱旋解釋，企業在香港設立地區總部，是希望找到一個平台讓業務增長，或利用平台作為跳板擴展業務、「走出去」，外地公司也藉此進入亞太市場。

她認為企業很務實，只要能替其賺錢，它們必定來港繼續擴張業務。今年截至11月，投資推廣署協助超過500間企業在港落戶或擴充規模，較去年同期增長逾五成。