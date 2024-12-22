北上成風礙銷情 檔販呻冬至街市很靜

【本報訊】「冬大過年」，傳統上一家人會齊齊整整食餐飯。昨日冬至，本報記者前往九龍城街市觀察，人流未算多。有商戶表示，近年市道不佳，今年活雞銷情比往年差，市民北上消費對生意也有影響。冬至酒樓亦旺丁不旺財，有酒樓負責人指，雖然訂枱散客有增長，但團體客近乎「清零」，預料整體生意額因此下降。

街市售賣活雞的商戶大妹姐表示，適逢節日入貨價格相應上升逾10%。她慨嘆，今年的銷售情況不及往年，形容是「很靜」，不過也在預料之中，故有相應減少入貨。另一商戶玲姐則表示，即便經濟情況不好，但街坊在冬至時也不會刻意減少購買菜肉。玲姐還指，有熟客這幾日都選擇北上做冬，他們說在深圳做冬團聚之餘還能順道在當地玩樂。

市民謝太表示，冬至會一家人在家吃飯，不太願意外出做冬，對於食品價格，謝太認為貴些也正常。街坊鄭婆婆表示，冬至一家5口都會回來吃飯，自己起碼會煮4道菜，花費約1,000元。另外李先生一家則與家中長輩在餐廳做節。

酒樓訂枱團體客幾清零 至於酒樓的訂枱情況，倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，今年冬至訂枱的散客較疫情前多約20%，不過訂枱的團體客幾乎「清零」，生意額也因此下降；又指來年農曆新年與冬至較為相近，故不少團體客會選擇團年餐。他續說，恢復一簽多行，酒樓也吸引不少內地遊客，但主要集中在早、午市。