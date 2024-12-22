啟德體藝館首演 觀眾劣評音響體驗

周杰倫個唱剩1.2萬座位 當局：取決舞台設計 啟德體育園明年首季便正式啟用，政府正密密測試場館設施及運作，前日在體藝館舉行了首個測試性質的演唱會，活動邀請了本港及泰國歌手表演接近4小時，有入場觀眾批評在場館觀賞演唱會的體驗較紅磡體育館差，尤其音響表現令他們失望。文化體育及旅遊局回應時承認有改善空間，但整體算不錯。至於明年6月台灣天王周杰倫將舉行演唱會，但被指未用盡座位，當局則稱席位取決於主辦單位的舞台設計。

收走飲品冇標籤作記認 體育園體藝館日前舉行首次測試演唱會，出席表演的歌手與組合包括MIRROR、COLLAR、陳健安及ATLAS等。一眾歌手勁歌熱舞，活動超時約半小時才結束。不過，坐在較前排的觀眾陳小姐批評，演唱會體驗很差，音響「好拆」，她形容幾乎聽不到歌手的唱歌聲。又說大會要求觀眾不得帶膠樽入場，但收走的飲品並無張貼標籤作記認，完場時難以識別及取走自己的飲品。陳又指，場內店舖只供應膠杯，不符政府提倡「走塑」的環保理念。

文體旅局認有改善空間 有觀眾指，場館的音樂聲音蓋過歌手的聲音，令人失望。另外，有觀眾認為體藝館的座位較紅館、亞博等表演場地更接近舞台，方便觀眾清楚見到表演者，又指燈光較預期好，形容屬於世界級水準。整體安排方面，有觀眾表示場地指示清晰，場館內的設施配套亦符合預期。

身為MIRROR其中一員粉絲的文化體育及旅遊局局長羅淑佩當晚有到場觀看。她其後在社交平台指，啟德體藝館第一次進行演唱會，當然有改善空間，舉例音響調校可以更好。她指自己分別在地下、中層和山頂位置體驗，整體算不錯。港鐵則指，為配合觀眾離場，已在散場時間，加密屯馬綫班次。

另外，台灣天王周杰倫明年6月將在啟德體育園主場館舉行演唱會，掀起搶票熱潮。然而，主場館原本能容納5萬人，但主辦單位僅推出3.8萬張門票，惹市民質疑當中原因。文體旅局在社交平台解釋，演唱會的舞台設計可以創意無限，並非每次都能使用所有座位，如紅磡體育館舉辦的演唱會亦可採4面台或3面台設計。而在亞洲博覽館，不少演唱會會在場館中央設置「天橋」或伸展台，因此座位數量會調整。

散場後大部分觀眾乘港鐵離開。（余思嵐攝） 周杰倫