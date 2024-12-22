醫健：伶牙俐齒：新頜骨手術概念治療睡眠窒息

香港人生活忙碌，經常加班夜眠，節奏緊張，經常睡眠不足。但亦有很多人，無論睡覺多少時數，早上醒來好像仍未睡醒，或者一整天都睡眼惺忪，無論做甚麼都很容易打瞌睡；家人或伴侶亦可能投訴睡眠時鼻鼾很大。這些情況很有可能是患有阻塞性睡眠窒息 （obstructive sleep apnea）。權威文獻亦曾發表全球大約七分之一成年人可能患有睡眠窒息，而當中有一半達中度至嚴重程度。本地研究發現約2%至4%市民患上睡眠窒息，但這數字可能嚴重被低估。

阻塞性睡眠窒息的一線治療，是透過睡眠時用連續式正壓呼吸機 （亦稱CPAP）用氣壓擴張氣道，令患者可以在睡眠時呼吸暢順。CPAP的效果非常顯著，亦能解決大部分睡眠窒息的症狀。可惜是有很多病人未能忍受戴呼吸機的不適。若果連其他保守治療亦未能改善問題，患者便可能需要接受手術治療。

阻塞性睡眠窒息的手術治療分為軟組織手術和顎骨手術。一般軟組織手術由耳鼻喉醫生負責，而顎骨手術則由口腔頜面外科醫生主刀。簡單來說，軟組織手術是把上呼吸氣道的軟組織切除或重置，從而製造更多空間；顎骨手術則是把顎骨前移，令呼吸氣道支撐的骨架大為擴張，亦令舌頭有更多空間，令睡眠時不容易因後墜而阻塞氣度。

筆者於香港大學的手術團隊上年發布了用新頜骨手術概念治療中度至嚴重阻塞性睡眠窒息。利用多件性正頜手術擴張氣道，以病人為主手術計劃設計顎骨前移幅度，成功率超過九成，而治愈率（沒有睡眠窒息）更接近六成。接受手術的病人除睡眠時呼吸更暢順外，整體咬合和外觀亦會有相當的改善。病人於手術後一般留院兩至三天，大約術後二至三星期便可上班。在香港，多件性頜骨手術其實多年來已用於常規正頜手術，團隊如今證明把這概念套用於睡眠窒息的病人效果更為顯著，因此手術已經非常成熟，術後出現嚴重併發症的機會亦很小。

港大團隊今年起於菲臘牙科醫院設立睡眠窒息門診，亦與耳鼻喉科和呼吸科醫生合作，互相轉介合適病例。相信隨着市民對睡眠窒息引伸的問題更為了解，醫療團隊能為患者提供更全面和更個人化的綜合治療。香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床教授梁耀殷