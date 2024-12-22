急症室加價幅度 財案公布前出爐

稱6成求診屬輕症 遏濫用需調整 政府正檢討公立醫院收費，擬提升急症室部分收費防止濫用。衞生官員昨表示，公立醫院收費7年來未有調整，而目前六成急症室使用者屬第4、5類輕症。由於目前收費過低，當局希望透過調整收費，減少病人誤用或濫用急症室服務。他又形容治療第1、2類危急病人是政府的「責任」，除了要提供照顧外，亦要提供更多資助，甚至可能免除費用。至於時間表方面，他透露，新收費方案預計會早過財政預算案出爐。

醫管局日前宣布修改醫療事故通報指引，日後會先作調查、再向家屬解釋，最後才向傳媒公布。官員指，醫療事故有大有小，不能一概而論。就以嚴重公共衞生事故為例，如出現感染，因牽涉重大涉及公眾利益、衞生問題，政府應要盡快向市民公布。由於事故大小、性質不一，難以為公布機制劃一設定時間限制。

聯網合併 東院擴建存變數 當局亦正探討公院未來發展，其中包括擬將港島東、西醫院聯網合併，令原定的東區醫院擴建計劃去向受到關注。官員表示，未來港島東人口預料會跌至60萬，而新界東、西的人口則會各增至200萬。東院擴建計劃要增設的500張病床，將視乎未來情況進行估算，就算沒有縮減，亦要考慮如何善用資源作出調配。

他續指，明白社會關注各聯網人口與病床比例，但探討醫院發展時要全面考慮，也應顧及不同種類病床，例如每區、每聯網亦需要急症病床，同時要有康復或特別服務的病床。而現時港島雖分為東、西聯網，但現時亦有不少病人選擇跨區、跨聯網求診，其中瑪麗醫院就有超過四成病人來自其他聯網。

北都發展 依人口或設聯網 醫管局行政總裁高拔陞昨出席另一節目時就表示，政府預計港島區人口未來會輕微下降，而合併港島東、西聯網，是為了其配合人口變化與需求。透過整合聯網，可將人手、資源更有效分配，又強調聯網合併不會導致職位被刪減。另外，隨着北部都會區的發展，當局會視乎區內人口情況，或會考慮增設聯網。

醫管局早前接納系統管理檢討委員會31項改革建議，並成立「管治及架構改革委員會」跟進落實情況。作為改革委員會成員，高拔陞就表示，希望半年內陸續啟動相關改革工作，亦可能精簡部分調查程序，例如某種藥物引起事故，則可透過專家團隊研究如何提高藥物安全性，減省根源調查工作量。而局方未來亦會繼續利用科技，改善醫療服務質素。