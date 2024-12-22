保險佣金詐騙案 13認罪被告求情 11人明年2月判刑

【本報訊】多人參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及洗黑錢勾當，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放佣金共約5,200萬元，遭廉政公署起訴。案中主謀，即一名保險公司前分行經理，以及12名「傀儡保險代理」，早前承認控罪。13名被告昨在區域法院求情。不少被告均稱是因信任主謀而犯案。除了兩名被告因要在其他不認罪被告審訊中當控方證人，而尚未定判刑日期後，其餘11人的案件，會押後至明年2月11日判刑，其中6人須還押。

案中主謀是32歲的盧彥樺，為富衞人壽保險（百慕達）有限公司（富衞）前分行經理，承認共20項罪名，即兩項串謀詐騙及18項串謀洗黑錢罪。同案12名被告，年齡介乎24至61歲，分別為盧彥樺所屬富衞團隊的7名保險代理陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融有限公司（香港永明）前分區經理郭潤芳及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎。他們分別承認串謀詐騙及串謀洗黑錢罪。

同案另外4名被告，即香港永明前保險代理毛詠嫻及羅雅穎；以及富衞前保險代理顏梓定及江梓瑩，早前否認控罪，案件於2025年5月12日開審。

多人稱受主謀游說教唆 13名認罪被告昨求情，其中被告陳家裕代表大狀指，被告是受首被告盧彥樺游說，他信任盧才干犯控罪。法官反駁指，保險課程有提不能對上對下有所欺瞞，被告一定知道作為不可取。被告林曉東代表大狀亦稱，是受首被告教唆，一時貪念犯案。林煒傑代表大狀說，被告低估法律後果，現已後悔。周玉田代表大律師指，被告誤以為行為對公司不會帶來甚麼損失，會是雙贏局面。胡健良沒律師代表，稱將來不會再貪小便宜。

法官聽取陳詞後決定押後判刑，其中被告胡健良及梁紫穎會在不認罪受審被告的審訊中作供，兩人的判刑會留待審訊結束後才處理。杜偉濤、黃蓮欣、陳家裕、林曉東、周玉田及張皓翔還押懲教署看管，其餘7名被告則獲准保釋。案件編號：DCCC 170/2023