冒女婿來電呃和解金拘青年 揭另涉7案共騙款160萬

【本報訊】執法部門於12月19日接獲一名69歲女子經由家人報案，指同日上午約11時接到懷疑騙徒假扮其女婿來電，聲稱因事被拘捕，要求她支付6萬元和解費。

該名女子按指示向上門收款的騙徒支付款項，其後與家人取得聯絡才發現受騙。騙徒同日下午再致電該名受害人，企圖再向她騙取10萬元，她遂假裝答應及經由家人報警求助。

秀茂坪區及東九龍總區警員接報到場，在秀茂坪寶達邨以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名19歲姓陳本地男子。

警員經調查後，相信被捕人涉嫌與另外7宗發生於12月4日至12日的「以欺騙手段取得財產」案件有關。

8名受害人年齡介乎63至92歲，均指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其親人，因涉及刑事案件被執法部門扣留，急需和解費或保釋金。受害人向騙徒支付款項後發現受騙，遂報案求助。8宗案件的涉案金額共約160萬元。

被控6項串謀欺詐 明提堂 該名被捕男子已被暫控6項「串謀欺詐」罪，案件將於明日上午在觀塘裁判法院提堂。