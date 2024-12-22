假冒客服214人墮騙局 失近3億欲哭

2000蚊賣戶口犯罪 拘近150收錢「傀儡」 本港近年已淪為詐騙之都，而在今年5月起，「假冒客戶服務」電話騙案更逞大幅上升趨勢，第3季的案件宗數較第一季高逾10倍，升幅驚人；至於投資騙案、求職騙案等各類型網上騙案不斷發生，而且涉款龐大。有見及此，執法部門於本月2日至20日展開代號「劍陣」行動，重點打擊假冒客服等騙案，期間共拘捕154人，當中絕大部分為傀儡戶口持有人，相信他們牽涉244宗騙案，涉款高達2.89億元。

人員解釋假冒客服騙案的手法，指騙徒會冒充知名網購平台及電訊公司的客服人員，並且致電受害人，訛稱他們購買了收費服務，金額會以自動轉帳形式於受害人的銀行戶口扣除。騙徒其後把電話轉駁至假扮銀行職員的同黨，假裝能夠協助受害人取消服務，從而誘使受害人轉帳金錢或交出網上理財密碼，以盜取帳戶存款。不少市民被騙徒營造的緊張氣氛蒙蔽，匆忙過數處理問題，隨之墮入騙局。

訛稱已購收費服務 威嚇轉帳助取消 今年截至10月，東九龍區共錄得1,071宗假冒客服電話騙案，涉款逾1.93億元，案件宗數更由第一季的50宗，急增至第3季的586宗。今次行動中，警員以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕119男35女（15至72歲），當中146人為傀儡銀行戶口持有人，其餘8人為電話儲值卡的登記人。調查顯示，被捕人牽涉48宗假冒客服騙案、33宗網上購物騙案、33宗投資騙案、39宗求職騙案、13宗網上情緣騙案以及78宗其他類型騙案，案中214名受害人（17至78歲）共損失超過2.89億元。

人員分享其中一宗假冒客服騙案，指任職文員的61歲受害人，於今年8月接獲陌生人來電，對方以廣東話自稱為「微信客服」職員，訛稱受害人在平台開通百萬保障服務，每月會自動扣數。受害人指自己並無購買相關服務後，騙徒便威嚇盡快取消服務，否則將要承擔所有費用，正當受害人不知所措時，騙徒便把電話轉駁至假冒的銀行職員。第二名騙徒聲稱會協助取消自動扣帳，並以需要驗證身份為藉口，要求受害人將銀行戶口內的95萬元轉帳至數個指定銀行戶口，並承諾會全數歸還。受害人不虞有詐依言匯款，騙徒卻繼續要求她轉帳其名下其他戶口的金錢，令受害人生疑下報案。

經調查後，警員拘捕一名傀儡銀行戶口持有人，發現他名下兩個銀行戶口，共收取來自受害人的15萬元騙款。被捕人士亦承認收取2,000元報酬，把該兩個戶口售予他人。另外，調查亦發現，這些傀儡戶口在短時間內有大量可疑資金進出，當戶口結餘被全數轉走後，戶口便隨即被棄用。