大熊貓孖B 料農曆新年後與公眾見面

【本報訊】隨着港產大熊貓龍鳳胎出生及內地大熊貓「安安」、「可可」抵港，海洋公園飼養的大熊貓已增加至6隻。海洋公園主席龐建貽昨日表示，安安及可可自本月初與公眾見面後人氣大增，每日有數千人次探望，預料聖誕假期會迎來高峰。被問到出世已經4個多月的大熊貓龍鳳孖寶何時正式亮相，龐引述專家說需等待至出生半年後，會較安全及適合，希望在農曆新年後，例如元宵節與公眾見面。

龐建貽在電台節目提到，東南亞及歐美的旅客開始增多，當中印度旅客的升幅最強，在23/24年的入園人數按年增長4倍，形容印度或菲律賓的增長「可觀」，冀未來發掘到更多新客源。他又指，最近亦較多在深圳推廣，例如推出年票吸引「一簽多行」旅客，期望更多大灣區、深圳的市民會來香港、及入園玩樂。龐相信聖誕節是樂園人流的高峰，預期本月的入園人數會有很好的成績，園方亦已準備就緒，包括已添置6米高的聖誕樹等聖誕裝飾，以及推出大熊貓光影互動沉浸式體驗活動，以營造聖誕氣氛吸引遊客。

海洋公園4成產品與大熊貓有關 至於海洋公園的財政情況，龐建貽提到，公園正朝賺錢方向進發，考慮明年4月重推近距離接觸大熊貓活動及製作大熊貓零食「窩窩頭」體驗等，增加公園收入之外，亦能豐富旅客體驗。他又說，樂園目前有30%至40%產品都與大熊貓有關，大約近400款均受歡迎，未來會考慮與不同承辦商合作，推出手錶、珠寶、衣服、手機殼等產品，希望增加收入。

不過，龍鳳孖寶暫時未有正式名字，龐認為牠們叫「家姐」及「細佬」非常親切及有香港特色，不過仍待與政府商討命名安排，屆時視乎其特徵再決定。