受惠三跑 冬至錄1150航班升降

【本報訊】聖誕假期將至，冬至起打工仔只要請3日假可連放9日，不少市民昨日已乘飛機或高鐵離境。運輸及物流局局長陳美寶表示，受惠機場三跑全面啟用，昨日冬至的航班升降量達到約1,150班，快將達到疫情前平均每日有1,200班航班升降，反映香港國際機場的運力已完全恢復。她又引述機管局預測，今年聖誕節旅客數目，將到達疫情前的單日約20萬人次高峰。而在高鐵站，昨日傍晚亦有大批市民乘車外遊，晚上出發的多架次高鐵均爆滿。

陳美寶在網誌指，多間本地航空公司積極開拓新航點，支持香港國際機場擴展其航空網絡，繼今年較早時開展來往內地西寧、舟山、黃山及宜昌、老撾永珍、沙特阿拉伯利雅得、日本仙台及米子，以及澳洲開恩茲的直航客運服務後，航空公司會於下年陸續開通來往澳洲黃金海岸、美國達拉斯、印度海德拉巴、德國慕尼黑、比利時布魯塞爾的直航航班。

具世界高效空運設施 機場不止人流暢旺，陳美寶又指物流方面的成績「同樣毋庸置疑」。她提到早前預祝聖誕時，分享來自世界各地的新鮮時令生果，有賴本港世界級高效的空運設施，展現溫控物流方面的優勢。她又表示，機管局將會於明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，並逐步達至每年處理100萬公噸貨量。

為滿足大灣區對鮮活食品，例如冷凍金槍魚和三文魚等高價值海鮮不斷提升的需求，機管局與東莞市政府所爭取在空港中心設立新的鮮活食品海關指定監管場地，並已得到海關總署批准，有關的冷藏庫和檢驗區等設施正籌備建設。