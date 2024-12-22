入境處1868大使阿邦現身逾200架巴士 走勻全港

【本報訊】聖誕和新年假期為港人出遊的高峰期，入境處預料外遊求助亦會增加。處方昨在社交平台發文，指協助在外香港居民小組吉祥物「1868大使阿邦」即日起至農曆新年外遊旺季期間，會在超過200架巴士的車身和椅背現身，亦會出現在電車車身上，「走勻」港九新界宣傳領事保護及外遊安全資訊。

宣傳領事保護外遊安全資訊 擁有行李箱造型的「1868大使阿邦」近日已在巴士及電車上出沒，協助宣傳在外港人緊急求助熱線1868和各種求助方法。而巴士椅背除見到它的蹤影，亦附上「安全出行 領事保護」宣傳動畫及「中國領事保護和外遊安全」線上虛擬展覽的QR Code，供市民於乘車時觀看。

入境處提到今年首11個月，小組共接獲約3,000宗求助個案，逾半也屬遺失旅遊證件個案。小組提醒市民，外遊時要小心保管旅行證件及財物；慎防海外招聘及網上交友騙案；在自駕遊時，小心駕駛，遵守當地交通規則，以及了解當地的法律法規、天氣、流行病疫情及治安情況，亦切勿攜帶違禁品。

如果在香港境外遇事需要協助，港人可隨時致電（852）1868；透過入境處流動應用程式使用1868聊天機械人；WhatsApp或微信發送求助訊息至1868求助熱線等，與小組聯絡尋求協助。