賣地成績慘不忍睹 無意重推勾地制度

【本報訊】當局將在北部都會區試行推3個「片區」開發計劃，每幅地分別10至20公頃。發展商開發時要負責興建基建，發展局局長甯漢豪昨日透露，3個「片區」開發計劃會於明年下半年至2026年陸續招標，相關試點意向調查即將啟動。今個財政年度首7個月，政府賣地收入只有37億元，只及全年預期約一成，甯被問及會否重推「勾地」制度時，她指無意重推。

北都片區意向調查將啟動 甯漢豪昨日出席一個電台節目時表示，北部都會區3個「片區」開發計劃的意向調查即將啟動，屆時，當局會公布對每個片區的土地平整及發展年期等要求，待收回意見後再制訂招標條款，她有信心可成功招標。

今年政府賣地屢遇流標，甯表示，政府無意重推「勾地」制度，因會削弱政府在推售土地的主導權，即使是現在的機制，發展商也可不經「勾地」向政府表達對推售土地的意見。至於今個財政年度首7個月賣地收入只有37億元，只及全年預期約一成。她認為，過去一年經濟未恢復，地產市場熾熱程度不如以往，隨着經濟好轉，賣地收入會向好。