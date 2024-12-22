10幾萬個管唔掂 恐放生村屋僭建

當局認衰乏力處理 重啟申報拆彈無期 政府打擊僭建多年惟成效不彰，發展局日前建議修訂《建築物條例》，以3分類處理全港僭建物，但措施涉「向僭建投降」！發展局指，據完成巡查約6萬幢村屋發現，一半村屋有僭建物，部分更僭建多幾層樓，局方承認問題嚴重，但當局未必有能力即時巡查處理，或須待2030年才能跟進，故考慮重推新界村屋僭建物申報計劃；至於大量遮篷、晾衫架、圍封露台及冷氣機支架等「小型僭建物」，則擬透過檢查及3年寬限計劃，「放生」小型僭建物；但對「嚴重僭建」如後巷搭建或天台僭建多一層、或僭建地庫等則會嚴肅處理。對於執法不一的疑慮，有議員指政府做法務實，可免擾民。然而，村屋僭建物數量或達10幾萬個，3分類處理恐最終「放生」收場。

發展局局長甯漢豪昨日出席一個電台節目，指全港有約9萬多幢村屋，屋宇署已巡查約6萬幢，餘下3萬多幢要巡查，之前還巡查了很多僭建個案，須發清拆令或提出檢控。同時，還要處理市區僭建，坦言相關部門能否有足夠人手和精力應付。因此，政府會重新檢視十多年前的「新界村屋僭建物申報計劃」，針對2011年以前已存在的某一類僭建物，須每5年都要檢查是否安全，並要呈交紀錄給屋宇署備案。

當局稱不等於特赦 2030後處理 她強調，申報計劃不等於把僭建物「特赦」，待他日屋宇署人手許可的話，或會研究如何處理。但由於僭建個案堆積，可能最快要去到2030年之後才會處理。

甯漢豪續指，屋宇署審視手頭上的新界村屋僭建物數量可能達十多萬，如果重啟申報的大門，至少有一堆個案可以暫時不用處理。她說：「措施是因應新界村屋情況的特別申報計劃，主要是量太多，要按序處理」。政府未來幾個月會聽取意見，如果大體上獲公眾支持，該計劃是行政措施，重啟依舊會以2011年劃界，並會盡快就啟動申報計劃定出日期。

至於修例建議小型僭建物在3年寬限期內經檢核可保留，甯漢豪解釋只適用於冷氣機支架、簷篷和晾衫架等「小型僭建物」，須經專業人士檢查，若果安全可接受，署方會保留紀錄，不會發出清拆令；日後若發現有關小型僭建物日久失修，署方就會發出維修令，但不會提出檢控，因僭建物已申報。3年寬限期過後，當局會針對小型僭建物恢復執法，沒有於寬限期提出申報的小型僭建物就要清拆，如果不拆就會處罰。嚴重僭建方面，她強調政府會嚴肅處理。

計劃針對村屋僭建 與市區有別 議員劉國勳表示，政府把僭建物作區分處理是務實做法。在有限資源和人手的情況下，重啟鄉村僭建物申報計劃，可給予當年未作申報的業主多一次機會。對於申報計劃主要是針對新界村屋，跟處理市區僭建有別，他認為做法可以理解，畢竟新界村屋和市區樓宇的建築標準並不相同，解決僭建亦要因事制宜，只要務求保障建築物安全的原則一致便可。至於小型僭建物的寬限處理，他則指，若果連冷氣機支架都不能容許而須清拆，未免擾民。