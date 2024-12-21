聖誕外遊熾熱 香港又比下去

普天同慶的聖誕節就快來臨，又是外遊好時節。入境處預計，今日起至明年元旦期間，約有1,307萬人次經各海陸空管制站進出香港，當中約有1,106萬人次經各陸路邊境管制站進出香港，意味北上之風繼續熾熱。另有調查顯示，逾四成情侶盼外遊過聖誕，逾三成選擇北上。由於聖誕節並非內地假期，不難想像港人外遊多而內地旅客入境少，消費市道恐怕冷冷清清。

儘管調查指出，逾半受訪男女認為今個聖誕節的整體花費較去年上升一到兩成，但肥水有多少流向自家田，看一看真實情況便知究竟。旅行社透露，聖誕期間的歐洲、日本團早已爆滿，團費按年增加一成，不少港人轉而報團去南韓或中國東北賞雪；旅遊業議會則估計聖誕檔期將有1,800個旅行團出發，反映不少港人將錢花在外遊而非本地消費，本地餐飲及零售業未能受惠。

至於北上消費早已不是一時潮流，而是港人的生活習慣。深圳各大商場為了迎合港人聖誕假期，大花心思布置及提供消費優惠，預料將吸走不搭飛機去外國度假的港客，本港零售業雪上加霜。事實上，本港零售業總銷貨價值已連跌8個月，預料聖誕節亦難有起色。即使恢復深圳居民「一簽多行」也是旺丁不旺財，除了深港兩地交通便捷，旅客毋須過夜，亦因為本港酒店旅遊等成本實在太高，這個「死症」不解，恐難以吸引旅客過夜消費。

有一個真實案例是這樣的：有精打細算的四口港人家庭將於聖誕節到日本滑雪，當地聖誕黃金檔期酒店機票收費不菲，為了節省金錢，最終決定捨香港機場而到鄰近的深圳機場直航日本。該家庭表示，香港廉航飛東京的機票索價逾7,000港元，但在深圳直飛東京，機票折合4,000餘港元一張，一家四口單是機票已節省約1萬港元，而且並非廉航，而是日本大型航空公司，況且兩地飛行時間相差無幾。有比較有傷害，深圳不僅在「食買玩」方面搶客，就連航空價格方面也比香港有優勢。港府以為機場第三跑啟用後，香港便穩佔亞洲航空樞紐之位，隨時只是一廂情願。

最近國家領導人南下，再次向港官耳提面命拚經濟謀發展，積極參與粵港澳大灣區建設，更好地融入國家發展大局。說話聽聲，鑼鼓聽音，是否意味港府在拚經濟謀發展方面未盡全力，也未有更積極地投入國家發展大局，看官大可自行判斷。惟可以肯定的是，目前本港經濟並不好，「無處不旅遊」仍未見到成效，旅遊成本過高變相趕客，服務質素亦未有跟其高價格水平相符。反觀深圳價廉物美，服務質素不斷提升。此消彼長，別說本港聖誕市道不樂觀，即將到來的農曆新年，恐怕北上辦年貨將更大行其道。

更令人感到「高處」不勝寒的是，本港財赤高企，已連續3年突破千億元。納稅人未見港府開源節流招數，反見當局使錢繼續大手大腳。聖誕前夕，一班尊貴的立法會議員又以公費到日本考察，除了拜訪當地部門及國會，亦到不少港人熱門的食買玩景點。究竟最終考察到甚麼，不妨拭目以待。