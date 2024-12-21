龍七公：美讚台灣有錢 售武大宰肥羊

美國政府換屆，台灣民進黨政府極力蹭熱度，但賴清德的待遇明顯不及幾年前的蔡英文，他雖然千方百計、搭橋搭路遞了一封恭賀信給特朗普，但賺不來當年蔡英文與特朗普電話交流的「榮幸」。不過，民進黨政府依然熱臉孔拚命貼，最近卻被淋了一盆冷水，代賴清德穿針引線、親手交信的美國官員在一個演講中露了真面目，指台灣有錢，應該大規模採購美國武器，平衡美方貿易赤字，美國不會亦不應代台灣防衞。

說這番話的人是美國前國安顧問奧布賴恩，他早前出席一個活動並發表演講，甫開場，便「洩密」自己幫賴清德遞信給特朗普的事。

他透露把賴清德的信件直接送到特朗普的海湖莊園，特氏收信後「高興」，但沒有「像過去那樣通電話」。這番話為他與台灣高層稔熟、是美國與台灣的橋樑做好鋪排之後，奧布賴恩隨即談到特朗普新政府對台海問題的看法。

只談利益 拒代防衞 奧布賴恩認為，台海問題的關鍵是台灣的防衞力量，他把美國政府及政界的看法講得很淺白，「特朗普知道台灣是很有錢的地方」，奧布賴恩不認為特氏願意「承擔」（Underwrite）台灣的防衞工作，他預期台灣未來會更大規模採購美國的武器及防備系統。

看吧，這名美國前國安高官認為台灣必須買買買、自己救自己。這還不夠，奧布賴恩還揣摩了一下特朗普的心態，認為美國不會代台灣防衞，有錢的台灣應該平衡美國的貿易赤字。

很顯然美國政界人士對台灣一直有怨氣，否則不會一邊談有錢，一邊要求平衡貿易赤字。

根據台灣行政院經貿談判辦公室的統計，今年首10個月，美國對台灣出現618.74億美元貿易逆差，台灣是美國貿易逆差的第6大地區，這樣的數據美國政界明顯看不下去，忍不下去了。所以負責國安問題的前高官都宣之在口，將美國利益時刻掛口中的特朗普恐怕還會更進一步。

說到這裏，我們要看一看有錢的台灣到底有多少底氣，台灣行政院8月通過了2025年的總預算，用於軍事及防衞的支出增長到了當地GDP的2.45%左右，比此前一年的2.38%多了，據說這個增幅已經是「大踏步」了，但美國滿意嗎？

當然不，台灣政壇公開的秘密是，早在20年前，還在民進黨陳水扁任總統時期，美國已要求台灣將軍費佔GDP的比率增至3%，結果是20年過去，現在還距離3%遠着。

美國智庫「外交關係協會」今年中曾投書國際媒體，直言「3%應該被當作最低標準，而非上限」，這篇文章當時已稱台灣是一個富裕的社會，「人均國內生產總值已超過日本，負債率也低，肯定有能力提高防衞支出。」

看吧，台灣那麼「有錢」，美國看得清清楚楚，這筆帳真的要認真算。