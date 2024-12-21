笑看天下：除了投降 冇第二條路

俄烏戰事打咗近3年，講真，彼此都已師老兵疲。俄羅斯總參謀長、國防部第一副部長格拉西莫夫18日出席外國武官簡報會，稱自前年2月以來烏軍傷亡總數近100萬，並損失約兩萬輛坦克和裝甲車輛。佢又表示，美國及其盟友大幅增加對烏克蘭軍事援助，繼續試圖令俄羅斯蒙受戰略失敗；惟俄軍目前仍在進攻，今年已把烏軍逐出190多個定居點。

格拉西莫夫指摘烏克蘭為了對抗俄羅斯，不惜完全依賴外國管理和資金，隨之而來是喪失國家主權。事實上，俄羅斯打呢場仗，亦死傷枕藉。呢，南韓當地國情院根據情報估計，派遣援助俄羅斯攻打烏克蘭的北韓士兵已有逾百人死亡，1,000多人受傷。

俄總統普京19日在記者會上，回應圍繞俄烏戰爭及俄經濟等問題，佢稱準備跟美國總統當選人特朗普就可能舉行有關俄烏戰爭的會談上，在結束戰爭方面作出妥協，但認為烏克蘭國會才是簽訂任何協議的唯一合法對象。普京指澤連斯基的總統任期技術上已屆滿，但因戰事而推遲大選，佢指除非澤氏再當選，俄國才會視他為任何協議的合法簽署人。俄烏戰事所以難以止戰促和，皆因雙方各有各堅持。

澤連斯基仍然無視烏國滿目瘡痍，難民無數，佢依然寄望歐盟多加援助。澤氏稱18日跟北約秘書長呂特舉行了「重要且非常實質的會議」，又稱與法國總統馬克龍討論後，提出再派部隊到烏克蘭的建議，更呼籲特朗普跟歐盟聯手阻止俄羅斯並拯救烏克蘭。澤連斯基無知至此，令人失笑！波蘭首先表態，對烏克蘭的軍援已達到極限，波蘭無法在不損害國家安全情況下，向烏克蘭提供剩餘米格29戰機。法國總統自身難保，仲派部隊到烏克蘭？咪發夢啦！烏克蘭除咗投降言和，根本冇第二條路！