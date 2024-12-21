橫眉冷看：日本汽車業江河日下

日本是汽車工業王國，如今卻日薄西山。日產是該國知名的汽車品牌，歷史甚至比起豐田還要悠久，但近年銷路大跌，為救亡圖存，該公司正打算跟本田和三菱車廠合併，一旦計劃成真，恐怕日產、本田、三菱這幾個汽車品牌都不能再獨立經營，最終可能要隱入歷史。

上述的合併方案尚在構思階段，即使短期內不能如願，大抵早晚也會成事，事關合併不成，結果只會更慘，說不定這三家公司都要被逐一淘汰。中國的汽車工業迅速崛起，尤其是進入電動車時代，Made in China的品牌近乎是所向無敵，最先被蠶食的，正是日系汽車的市場。

遠的不說，單看香港，有一家日本品牌的汽車向來受港人歡迎，銷量遠勝於本田、日產和三菱。不過，這家最大的日本汽車公司近年也陷入困境，香港的銷售店有的結業、有的收縮。

該汽車品牌的銷售店進駐沙田區多年，但踏入今年，這家老牌店舖竟然要割出一半，讓予內地品牌的電動車。如今在一家舖頭之內，一半是賣日本車，一半是賣內地車，這樣的畫面煞是有趣，過去你就連做夢也很難想像得到。

我不時會路過上述的銷售店，每次探頭望去，都發覺賣中國電動車的一邊經常有客人駐足，賣日本車的一邊卻是門可羅雀。若然長此下去，恐怕全間店舖都會被中國品牌吃掉。

日本的家庭電器行業早已衰落，如今就連汽車工業也危機四伏，偌大的扶桑國，目前就只靠不斷將貨幣貶值去支撐旅遊業。假以時日，若然貨幣貶值這一招不再靈光，遊客對日本再沒有濃厚興趣。到其時，這個所謂太陽之國的太陽，未知是否還能升得起？