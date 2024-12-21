坦言集：緬甸勢危

對於中國來說，緬甸是最難解決的政治外交問題。由於緬甸的戰略地緣因素，也會是中國最大的邊境安全問題。

緬甸有的是外因。印度企圖與中國競爭在緬甸的影響力。英治時期有大量印度移民，若開邦的羅興亞人問題便是始自英治時期，大量孟加拉人遷移而引致。印度東北邦不穩，頻鬧獨立，也依靠在緬甸開拓新的通道來改變與印度本部的經濟連接，為此，印度在緬甸建有卡拉丹鐵路。印度精英以承繼大英帝國的心態，對從脫離英國獨立的緬甸虎視眈眈，不過論實力，印度是不可能在緬甸興波作浪。

日本視緬甸為最後開發的邊境地區（Last Frontier），大力資助，可限於經濟層面，還只在深耕政治關係的階段，但投資量大於中國，也多無償資助，對比顯出中國的援助和投資的不足，也缺日本的技術轉移。美國在緬泰邊境和北部山區，因和欽邦、克欽邦、克耶邦的難民營基督教徒眾多，大多是英治時期發展，其中不少在二次大戰時受英美的訓練、培養，不少曾參戰，這些都會是美國勢力的基礎。其中，克欽獨立軍的地方武裝是親美的，容易作為美國僱傭軍或代理人來啟動內戰。

事實上，當前緬北叛軍主要是果敢同盟軍和德昂民族解放軍，但克欽獨立軍亦與之相呼應。前兩者，特別是果敢同盟軍，受外國資助嫌疑巨大，它發動今次戰爭的財力軍力來源頗可疑。即使沒有，按現時的有利戰況，它們接受外國資助的機會也巨大。若果敢主導的地方武裝與基督教地方勢力合流，聲勢會更大。政府軍已被迫節節敗退，惟望守得住曼德勒，保衞首都。另南方若開軍亦勢如破竹，進逼邦首都的實兌和中國港口的皎漂，後者更危及中緬天然氣與石油管道的安全。

8月時據說緬甸政府曾尋求俄羅斯派軍援助，其後中國也似派出非軍隊的安保人員協助。但緬甸問題的根本是政府軍無力抗戰，即使各種條件較佳，卻有類敍利亞政府軍，無力抵抗叛軍進攻。

中國召開各族各方的停火談判，已不是第一次。地方武裝同意參與，但若開軍仍然攻城略地，且早前的協議破裂，今次協議可成功嗎？當地方武裝節節勝利，它所為近似敍利亞的沙姆解放組織（HTS），大有機會趁勢奪取政權。在它們背後的美國等會讓它們放棄這大好機會嗎？中國或許要吸取俄羅斯在敍利亞的教訓。