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Tesla收掣不及 電車捱撞出軌
捱撞電車偏離軌道。
【本報訊】昨日下午1時許，一輛Tesla電動車，沿鰂魚涌英皇道往中環方向行駛，當駛至英皇道860號對開，司機懷疑收掣不及，電動車撞向一輛電車左車身，電車捱撞後更偏離軌道。事件中無人受傷，惟往中區的電車服務略為受阻。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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