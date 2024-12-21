小巴逆線衝斑馬線 司機被捕

【本報訊】網上近日流傳一段約18秒長短片，顯示在本周四晚上約9時，一輛私家車駛至黃大仙東頭村道龍趣園對開一斑馬線前，司機見有市民踏出斑馬線，遂停車等候，惟尾隨的一輛載客33M專線小巴，司機疑罔顧路況，切出對面線逆向駛過斑馬線，而最令人側目的是當時斑馬線上仍有市民過路，小巴司機懷疑未有理會途人安全，繼續逆線往黃大仙巴士總站方向疾馳而去，影片至此結束。

資料顯示，33M專線小巴來往牛池灣海港花園與港鐵黃大仙站，網民睇片後留言，「33M喎！我聽朝攞段片畀個站長睇先」、「公共交通工具司機應該要停工先la」、「綠頂逆線喎，你打份牛工咋，要咁搏命咩」。

暫控危駕 月底提堂 執法部門表示，留意到網上片段，顯示12月19日下午約8時59分，一輛專線小巴沿黃大仙東頭邨道往沙田坳道方向行駛，當駛至近黃大仙下邨龍豐樓對開斑馬線時，突切至逆線行駛，超越停於其前面一輛正讓行人過路的私家車並駛過斑馬線，其後切回原本行車線離去。

東九龍總區警員經調查後，昨日下午在黃大仙拘捕一名46歲姓謝本地男子，涉嫌「危險駕駛」。該男子已被暫控一項「危險駕駛」罪，案件將於12月31日在觀塘裁判法院提堂。