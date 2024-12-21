妖域格鬥 性感女大戰衞衣男

【本報訊】網上流傳一段男女街頭格鬥片段，拍攝地點是有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊、雲咸街33號一大廈對開，惟未有交代發生時間及打鬥原因。「上場」肉搏人士，分別為一名衣着性感、酥胸半露的女子，以及一名穿着連帽衞衣的男子。片段甫開首，女方已經擺起架式，正面迎擊衞衣男。雙方起初拳來腳往，互有攻守，但性感女畢竟體格「輸蝕」，無法在衞衣男的衝撞急攻下站穩陣腳，她疾退數步後，不慎跌落樓梯而儀態盡失。

拳來腳往 互有攻守 衞衣男並無憐香惜玉之意，反而擬乘人之危，不由分說衝前「抽射式」踢向性感女頭部。不過，陷於劣勢的性感女亦非省油的燈，在千鈞一髮間雙手一抓，一下子扣住衞衣男踢出的右腳；而衞衣男過於躁進，加上一腳受制，登時頓失平衡跌坐樓梯。眼見衞衣男失威，性感女精神大振，未待對方回過神來，已經重新站穩腳步，左右開弓施展至少7下連環掌，每一掌均打頭摑面，令衞衣男一時難以招架，捱打數秒後始重整旗鼓，令戰局回復均勢。

雙方激戰期間，同場有另一名女子一直試圖勸阻，惟始終未能制止打鬥。性感女與衞衣男不斷推撞，最終再次摔倒地上，繼而猶如MMA（綜合格鬥）般在地上纏鬥，影片至此結束。