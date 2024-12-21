酒店放蛇搜骨場劏房 元朗掃黃176人落網

包括北姑洋妞女性打扮外籍男 執法部門於上月20日至前日，進行代號「銳箭」行動，從不同層面打擊元朗區的非法賣淫活動。在為期4星期行動中，該部門聯同入境處掃蕩大量被用作賣淫的劏房單位，另搗破兩間無牌按摩院，以及破獲一個利用社交媒體宣傳、操控內地女子於酒店房間賣淫的犯罪集團，行動共拘捕176人。

調查人員指出，在首階段行動中，該部門聯同入境處，突擊搜查元朗區多個賣淫活動黑點，包括位於壽富街、同樂街、安寧路、炮仗坊、水車館里等地方的懷疑賣淫場所，經調查和情報分析後，再鎖定區內4幢大廈，相信內裏有大量被用作賣淫用途的劏房單位。執法部門搜查上述大廈逾百個「一樓一」單位，拘捕144名性工作者（19歲至56歲），當中有92名內地女子、50名外籍女子及兩名作女性打扮的外籍男子，涉嫌「違反逗留條件」和「逾期居留」；另以涉嫌「管理賣淫場所」拘捕兩名內地女子及一名外籍女子（27歲至34歲），並檢獲大量與賣淫活動有關的證物。

執法部門留意到，有犯罪集團租用天水圍區的酒店房間，並利用社交媒體平台宣傳非法賣淫活動，同時會上載性工作者的內地雙程證資料及相片，以她們的年齡為噱頭吸引嫖客。有見及此，警員展開「放蛇」行動，針對區內酒店進行搜查，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕11名內地女子（16歲至41歲），並以涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」拘捕一名32歲內地男子，該名男子已被暫控上述罪名，並扣留調查。

同時，執法部門針對元朗區的無牌按摩院「放蛇」，先後搗破兩個無牌按摩場所，拘捕9名按摩院從業員（33歲至55歲），包括5女一男本地人及3名內地女子，分別涉嫌「管理無牌按摩院」、「協助管理無牌按摩院」、「違反逗留條件」及「協助及教唆他人違反逗留條件」。

單位闢淫窟 可收封閉令 調查人員又指，該部門察覺有犯罪集團租用元朗市中心的舊唐樓單位進行賣淫，區內舊唐樓眾多、租金較低，大多屬於「三無」大廈，有業主把單位放租予賣淫集團，以收取較高租金。該部門分析情報後，鎖定多個長期被租用作賣淫場所的單位，隨即向業主發出警告信，要求他們停止容許名下的單位繼續用作賣淫用途，否則會承擔法律責任。行動中，警員以涉嫌「出租或者容許處所用作賣淫用途」、「准許處所經營作賣淫場所」和「協助及教唆他人違反逗留條件」拘捕8名本地男子（32歲至70歲），當中包括未有理會警告的業主，以及利用單位賣淫的租客。

根據《刑事罪行條例》，若單位被發現用作色情場所，而涉案人士被裁定與經營該色情場所有關的罪名成立，如果執法人員在法例規定時間內，再於同一地點發現類似罪行，法庭可以發出封閉令。過去半年，執法部門曾聯同執達吏採取行動，向元朗區內兩間上述單位執行封閉令，而同樣的封閉令申請亦會在今次行動後繼續，以進一步打擊用作賣淫用途的樓宇單位。