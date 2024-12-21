康橋之家母公司 遭入稟申清盤

【本報訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被刑事起訴，惟因女院友無法作供下，張最終獲控方撤控。疑受害的女院友於2018年由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司，結果獲合共119.4萬元的賠償。女院友的母親於前日代院友入稟高等法院，要求法庭頒令經營康橋之家的公司清盤，法庭排期至2025年2月26日作聆訊。

呈請人為疑受性侵女院友 呈請人是疑遭張健華性侵的女院友，並由女院友的母親代表入稟；答辯公司康橋護理服務有限公司。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。

區院法官黃若鋒於今年3月，就女院友民事控告張健華和康橋護理服務有限公司一事頒判詞指，事發當日確曾有性侵事件發生，張曾掏出陽具觸碰原告的私處且有射精。次被告當時是張的僱主，法官裁定次被告對原告負有照顧責任，應就事件承擔責任。考慮到張才是該受譴責之人及事件主因，故下令張需承擔七成的賠償，康橋則需支付三成賠償。至於總賠償金額方面應為119.4萬元，當中包括人身傷害賠償、加重賠償及影響原告家庭和諧的賠償等。案件編號：HCCW 718/2024