盜兩公司共980萬 會計師候懲

【本報訊】一名註冊會計師兼兩間公司的受託人，涉嫌從該兩間公司偷竊合共逾125萬美元（折合約980萬港元），遭廉政公署起訴。被告不認罪經早前受審後，昨於荃灣法院（暫代區院）被區院暫委法官祁士偉裁定兩罪罪成。法官下令被告須還押至2025年1月24日等待求情及判刑，期間為被告索取背景報告、精神科及心理報告。

76歲被告張慶植，現已破產，是一名會計師，被控兩項盜竊罪。控罪指，他涉嫌於2016年2月至2020年1月期間，偷竊屬於兩間公司共逾125萬美元的款項；另在未經持有人夫婦同意下，將逾125萬美元，分50多次轉帳至自己的銀行戶口。

據控方案情指，案發時，一對在外地居住的夫婦委託被告處理兩間公司的生意和財務，該兩間公司分別從事藝術品貿易及證券投資，被告是上述兩間公司數個銀行戶口的唯一授權簽署人，但未經該對夫婦同意，他不得處置公司任何資金或證券。法官裁決時指，上述夫婦為誠實可靠證人，反之，被告證供不盡不實，認為他使用受託人身份，不誠實地偷竊兩間公司的125萬美元款項，控方舉證至無合理疑點，遂裁定被告兩罪罪名成立。案件編號：DCCC 363/2022