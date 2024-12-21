醫健：醫健寶庫：進行膝關節置換手術適當時機

最近遇到一位患有嚴重膝關節炎的患者，因為害怕全膝關節置換手術後的疼痛，以及膝關節假體存活率有限等原因，拒絕做手術，寧願勉強忍受疼痛，停止所有外出活動，並增加非類固醇消炎鎮痛藥的攝取量。結果，他因欠缺社交生活而患上抑鬱症，更因鎮痛藥的副作用出現腎功能損害。事實上，這是許多患者因為誤解而遇到的問題。

由於全膝關節置換手術的設計和材料的進步，全膝關節置換假體的存活率正在提高。最新數據顯示，全膝關節置換術後25年的存活率已提升至82%。此外，手術後的疼痛管理最近亦取得突破。港大醫學院矯形及創傷外科學系的一項研究顯示，術前使用靜脈注射類固醇和關節內注射類固醇（雙類固醇），對於控制術後的疼痛非常有效，大多數患者在術後只會感到輕微痛楚，近七成接受新療法的病人毋須先到康復機構接受康復治療，可於短時間內直接出院返家。

那麽進行全膝關節置換手術的適當時機為何時？在醫學角度，考慮因素包括：

1.膝關節的退化程度：骨科醫生將評估患者的膝關節損傷程度，常用的判別方法為利用卡葛倫-勞倫斯分級系統（KL Grading），以X光判斷患者的退化性膝關節炎，當KL Grading達到3或以上時，便應考慮進行手術。

2.疼痛程度：如採取保守治療後膝蓋疼痛仍然存在，患者須每天使用止痛藥的輔助，則可以考慮手術。

3.日常生活及功能影響：骨科醫生在確定手術時間時須考慮患者的日常生活，如果膝蓋疼痛嚴重影響患者的活動能力，例如連基本外出也受影響，可能會建議進行手術。

4.健康狀況：考慮患者的整體健康狀況，如本身有其他長期疾病，會建議在手術前改善健康狀況以降低併發症風險及達致更佳的手術效果。以糖尿病患者為例，最好在HbA1c少於（<）7.5%時才進行手術。

何時進行全膝關節置換手術的決定既多元化亦個人化，患者應諮詢自己的骨科醫生。他們將評估個別患者的病情，並根據每個獨特情況而決定最合適的手術時機。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院矯形及創傷外科學系臨床副教授陳秉強醫生

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