昨錄入冬最低11.9℃ 再發寒冷警告

【本報訊】受冬季季候風影響，昨日天文台錄得最低氣溫攝氏11.9度，是入冬以來的最低紀錄。今日冬至，天文台在昨晚10時30分發出寒冷天氣警告，預測今早天氣寒冷，氣溫介乎攝氏13至20度，低溫天氣預計會維持，至聖誕節（25日）氣溫會稍微上升。而另一股東北季候風會在下周後期影響華南，氣溫會再有下降。

展望未來數日天氣，明日至平安夜（22日至24日）氣溫仍較低，介乎攝氏13至19度。聖誕節及翌日（25日至26日）氣溫稍有回升，介乎攝氏17至22度。同時，預料一個低壓區會橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海及廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下周後期影響華南。