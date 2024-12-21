昨錄入冬最低11.9℃ 再發寒冷警告
【本報訊】受冬季季候風影響，昨日天文台錄得最低氣溫攝氏11.9度，是入冬以來的最低紀錄。今日冬至，天文台在昨晚10時30分發出寒冷天氣警告，預測今早天氣寒冷，氣溫介乎攝氏13至20度，低溫天氣預計會維持，至聖誕節（25日）氣溫會稍微上升。而另一股東北季候風會在下周後期影響華南，氣溫會再有下降。
聖誕節氣溫稍回升
據天文台預測，今日市區最低氣溫約13度，新界氣溫顯著較低及普遍寒冷，日間陽光充沛，最高氣溫約20度。天氣非常乾燥。吹輕微至和緩東北風，今日稍後轉吹清勁北風。明日天晴及非常乾燥，市區早上相當清涼，新界仍然寒冷，日夜溫差頗大。下周初早晚仍然清涼。
展望未來數日天氣，明日至平安夜（22日至24日）氣溫仍較低，介乎攝氏13至19度。聖誕節及翌日（25日至26日）氣溫稍有回升，介乎攝氏17至22度。同時，預料一個低壓區會橫過南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海及廣東沿岸。而另一股東北季候風會在下周後期影響華南。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：