嫲孫墮樓雙亡 列謀殺自殺跟進

【本報訊】昨日下午5時49分，執法部門接獲上水天平邨保安員報案，指赫見一名婦人及一名男嬰重創昏迷，倒臥在平靜樓垃圾房對開，懷疑兩人由高處墮下。救援人員接報趕至，經檢查後證實該名姓陳（47歲）婦人及年約一歲男嬰已當場死亡，警員隨即用黑色膠袋覆蓋男嬰屍體，另以綠色帳篷遮蓋女子遺體。

疑因欠債壓力爆煲 警員封鎖現場，同時登樓了解，經初步調查後，相信兩人在上址一走廊墮下，人員在場沒有檢獲遺書。執法部門稍後將安排替死者進行驗屍以確定其死因，至於墮樓原因仍在進一步調查，案件列作「謀殺」及「自殺」案跟進。

女死者與死亡男嬰是嫲孫關係，消息指，嫲嫲沒有病患或精神病紀錄，沒有親友居於平靜樓，她疑因欠債感到壓力，遂與孫兒共赴黃泉。另據悉，死亡的一歲男嬰姓張，與現年20歲父親、姓陳嫲嫲及曾祖母四代同堂，俱居於上水祥龍圍邨；至於男嬰母親沒有與男嬰父親結婚，且分開居住，男嬰生前由父母輪流帶到各自住所照顧。

而在事發前，嫲嫲曾聯絡朋友透露自己不開心，並託朋友照顧自己兒子（男嬰父親），其後便帶孫兒抵達太平邨平靜樓一走廊墮樓輕生。