東呼即應：消防救護響燈號 遊人食客照擋路

【本報訊】雖則「救人如救火」，可是要救的並非自己重視的人，或會變成「隔岸觀火」。《東呼即應》近日發現網上流傳有緊急救援車輛小心翼翼地通過離島街道的片段，據發文者稱，拍攝地點是長洲，有閃動燈號的救護車因路面兩旁滿布食肆的露天座位，從而麇集不少遊人和食客，於是只能放慢車速、緩緩駛過，隨後有消防車閃燈想要駛過，不少人似無意讓路，更有露天座位的食客施然享受盤中飧。

前車不通氣 後車難駛離 網上另有車Cam片段，有司機指留意到自己車後有一部閃燈響號的救護車，於是他便打算往前駛開，讓出通道方便救護車駛過。可是前車卻「不通氣」，無論怎樣響按提醒他，就是不配合，「蛇咬都唔走」似的，直至轉綠燈了，他才捨得駛走車輛。氣得後車司機也動了真火。

各位駕駛人士要留意，根據法例，在道路上的車輛司機「須讓路或採取一切可能的行動，讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛」。