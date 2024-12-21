東呼即應：康署救護室冇職員 2男先後暈倒命懸

東呼即應接申訴 揭場地AED機僅一部 本月8日，康文署轄下的跑馬地遊樂場在20分鐘內先後有兩名男子暈倒。《東呼即應》接獲其中一名事主的友人申訴，指當日見事主暈倒即第一時間衝入球場「救護室」尋求協助，豈料所謂的「救護室」內裏沒有救護員駐守，「只是一間房」，而幾乎同一時間有另一位陌生人亦突然暈倒，現場僅得一台AED（自動心臟除顫器），不敷應用。有議員認為政府應該對急救設備作出更靈活的安排，亦可參考鄰近地區的經驗。

市民李先生在12月初，與一班球友租用跑馬地遊樂場2號球場踢球，但當日其中一位球友突然暈倒。李先生見昏厥的球友情況不妙，立即衝入場務旁邊的「救護室」找救護員，然而內裏是沒有人的。

友人查詢場務亦無助 自行急救 他向場務查詢，對方卻支支吾吾，當李先生與其他球友斥喝「人命關天啊」，對方才用對講機呼叫主任。由於情況迫在眉睫，惟有自行取用AED，幸好現場有市民曾學習急救，在救護車到達前幫患者使用AED，該球友送院後約30小時才甦醒。

李先生引述醫生指，若非有人急救，昏厥的球友可能過不了這關。他批評康文署運動場地的救護配套很不合理，既然標明是「救護室」，當然期望有救護人員駐守，畢竟泳池的救生員瞭望台，也應會有救生員。康文署即使沒配備救護人員在場，最低限度當值的場務人員都要懂得急救；尤其當日差不多時間有兩人暈倒，現場只得一台AED能救誰？

據消防處「AED搵得到」網站，跑馬地遊樂場只設有一部AED，位置距6號及11號場較遠。以6號球場為例，步行至AED放置處約3分鐘，待取得AED回來可能已經錯失了急救「黃金五分鐘」。

有擔任急救課程導師多年的議員黃俊碩認為，政府應該對急救設備作出更靈活的安排。他指當有病患者突發性心臟停頓，附近有一部AED幫病患者進行除顫，可增加存活率，認為政府應該按照場地規模的大小，在適當距離安裝AED，從而避免當有病人需要用到AED的時候，施救人員一來一回所耗用的時間。

黃續指，鄰近地區如深圳市現時有超過4.3萬台AED，當中接近一萬台是可以讓公眾提取使用，成功拯救個案會透過微信公布，再配合整體的市民培訓政策，讓公眾對AED操作有所掌握，從而增加他們出手拯救生命的機率。

署方補鑊 涉事場地加購除顫器 康文署回應指，轄下共有25個運動場設有救傷設備，例如救傷站或急救箱等，並設置最少一部自動心臟除顫器，就12月8日跑馬地遊樂場20分鐘內有兩位市民暈倒，署方已安排為跑馬地遊樂場額外購置一部自動心臟除顫器。此外，康文署會要求大型活動或節目的主辦單位，在舉行活動期間安排駐場急救人員。