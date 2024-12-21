花膠斤變両劏旅客 拘藥店員

【本報訊】上周六（14日）海關接獲一名內地旅客舉報，指有一間位於尖沙咀的藥店，疑以不良營商手法對他進行銷售。海關展開調查，發現該藥店的店員在銷售花膠的過程中，涉嫌將虛假商品說明應用於貨品的價格，遂於昨日採取行動，拘捕一名30歲藥店男店員。

據了解，案中受害人於上周六到上述藥店選購花膠，期間向一名男店員詢問花膠是否1,800元一斤，對方曾表示「是」，又指只要購買一斤花膠便會再送半斤。受害人之後再向店員確認花膠價格，店員亦作出同樣回應，於是他便示意要購買一斤花膠。

收逾2.6萬 涉違商品例 不過，當花膠被切片後，男店員突然「改口」，表明花膠是1,800元一両，受害人聞言後，即時制止店員繼續處理花膠，但是已有22両花膠完成切片，計算優惠後的價格為1,200元一両，受害人迫於無奈，最終支付2.64萬元購買花膠。海關表示，被捕人士涉嫌觸犯《商品說明條例》中的「應用虛假商品說明」罪，他稍後會被帶返海關總部作進一步調查。