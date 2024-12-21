調查：近半機場員工底薪低於疫前

【本報訊】機場三跑道系統上月啟用，預期客運量將於年底高峰期回復至疫情前水平，惟疫情期間流失的人手空缺仍待填補。有工會調查發現，近50%受訪機場員工認為現時底薪低於疫情前水平，逾60%認為飛行、加班等津貼低於疫情前水平，另有近55%指就職公司加大聘請非本地員工。工會認為，依靠輸入外勞非長遠之計，建議政府及機場企業改善本地員工薪酬福利，以釋放本地勞動力。

香港民用航空事業職工總會於今年9月中旬訪問300名機場員工，發現有47.2%受訪者認為，現時底薪低於疫前水平，其中認為大幅下降者更佔17.9%。有63.5%受訪者認為飛行、加班津貼低於疫前；認為交通、膳食津貼下降亦有47.8%。另有54.8%受訪者指就職公司加大聘請非本地員工。至於機場復常後的整體交通配套，僅20%受訪者感到滿意；而對員工餐飲配套滿意者更只有10%。

工會：人手縮逾半 壓力飆 香港航空貨運及速遞業工會主席譚國輝認為，現時本地機場員工的工作狀況顯著受外勞影響，相關數據顯示近兩個月內，已有逾百名兼職員工失去工作，而在職員工的加班收入更大幅下滑，反映當前勞動力分配存在不均。香港機場地勤服務職工會主席郭英豪亦提到，不少同事月入較疫前減少3,000至4,000元，惟原本需要6人至7人完成的工作量，現時卻僅由兩人完成，工作量及壓力大增；同時不少工具維修情況不理想，影響員工工作效率之餘，亦存在職業安全隱憂。