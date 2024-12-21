習近平促港澳互學互鑑 合作發展

【本報訊】國家主席習近平昨日上午出席澳門特區第6屆政府就職典禮，並發表重要講話。習指出，「一國兩制」是保持香港與澳門長期繁榮穩定的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，須長期堅持。習近平前日會見香港主要官員時，亦特別談到港澳管治問題，重申香港與澳門兩個特區需要「互學互鑑」加強交流合作，開創更光明前景。國家對香港有很高的期待，希望港府穩健施政，全力拚經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。

習在講話中指出，港澳要為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代「一國兩制」實踐的重要使命。新一屆澳門特別行政區政府，要團結帶領社會各界強抓機遇、銳意改革、擔當作為。

貫徹一國兩制 需把握好四條 習近平稱，繼續推進「一國兩制」實踐行穩致遠，需要把握好四條。一是堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖。同時尊重「兩制」差異，充分保障特區高度自治權，繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，確保不會變、不動搖，不走樣、不變形。