屯赤連接路填海工程 口頭更改政府認知情

地盤顧問權力過大惹疑 議員憂涉10億超支 立法會政府帳目委員會昨就屯門至赤鱲角連接路的467億元工程涉多種甩漏及超支進行公開聆訊，會上揭發駐地盤顧問工程師可以「口頭更改令」，工程進行後才發出變更指令（VO）。也有議員擔心因為工程改動已額外涉及逾10億元，或令整體工程超支，運輸及物流局局長陳美寶指，相關項目8份合約中的最後兩份合約正在結算，有信心以422億元完成並不會超支。會上又揭發，工程原先預計填海44萬立方米，最終須填海83萬立方米，新購入的石料比原先價錢貴3倍。

會計界議員黃俊碩質疑「口頭更改令」是否恒常做法，路政署署長邱國鼎表示做法不應該、亦不理想，但承認政府知情。黃質疑是否給予駐地盤顧問工程師過大權力：「我都可以主動咗好多嘢、收番你錢喎。」而且政府說的「不應該」，不等於「禁止」。

邱表示「口頭更改令」最終令原定興建270米長、一米直徑的水管大幅加長至400米，是希望遠離快速通道才和原先圖則有別。

黃俊碩質疑相關安排不代表可以「做咗無人知」，期望當局列明「口頭更改令」的細則，例如佔工程金額的相關百分比。黃又再次批評政府說法輕描淡寫，反問「下次9億呢？90億呢？」

16個月後交書面指令捱轟 議員容海恩亦質疑相關書面變更指令在工程完成後的一年四個月才補回，當中必定是有人遺漏。邱國鼎則指當時只是欠書面文件，造價沒增加。

填海範圍增至83萬立方米 地產及建造界議員龍漢標指出，工程原先預計填海44萬立方米，最終須填海83萬立方米。另一議員陸頌雄則關注，新購入的物料比原先貴3倍差價約為1.2億元。邱國鼎稱當局有做地質勘探，但後來出現海床橫移等問題，新購入的物料比原先貴3倍是因為承建商有「合作開」的公司，或需從外地運送物料。陸頌雄直言解釋不合理：「3倍喎！唔係1.3倍！」

審計署署長林智遠在會上表示，相關工程至今年8月，已經使用421.9億元，是當初立法會撥款的90%，運輸及物流局表示有信心工程費不會超支，路政署亦在會上透露，為追趕港珠澳大橋通車時間，該署轄下有工程合約由182億元上升至214億元，升幅達17.7%。