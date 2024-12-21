三地聯合反罪惡 港拘逾8300人

【本報訊】執法部門於6月22日至8月15日，以及11月4日至12月12日期間，分兩階段進行代號「雷霆2024」的粵港澳三地聯合反罪惡行動。行動中，香港執法部門共拘捕8,303人（12至92歲），包括5,194男3,109女，其中1,478人為內地人，866人為非華裔人士。檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約9億元。

6月起搗1600非法場所

行動期間，香港執法部門共動員超過7.8萬人次，搜查約4,300間場所，搗破約1,600個非法場所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等，被捕人涉嫌干犯與三合會及毒品有關罪行，包括謀殺、傷人、縱火、自稱三合會成員、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、行使偽造紙幣及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）等。